L’ancien président des Maldives et actuel chef du parlement, Mohamed Nasheed a été victime d’une tentative d’assassinat dans la soirée de ce jeudi 6 mai. Selon les informations rapportées par les médias, alors qu’il était sur le point de monter dans son véhicule, un engin explosif artisanal a été déclenché. L’explosif aurait été caché sur une moto, ont précisé les médias.

Etat stable malgré les blessures

L’homme politique âgé de 53 ans serait dans un état stable malgré les blessures laissées par cette explosion. Il serait tout de même conscient et communique avec le personnel de Santé. En plus de l’ancien président des Maldives, un de ses gardes du corps a été grièvement blessé. Il serait également hospitalisé et serait sous anesthésie. Il aurait quant à lui, une profonde blessure au bras. Les autorités sécuritaires du pays n’ont pas laissé beaucoup de détails sur cette situation.

Peu avant le couvre-feu

Au Parlement, des dispositions ont été prises pour convoquer une session d’urgence suite à l’attentat dirigé contre l’ancien président. Rappelons que l’explosion est intervenue peu de temps avant l’entrée en vigueur du couvre-feu instauré dans la capitale dans le cadre des restrictions sanitaires pour lutter contre l’épidémie de Covid-19. Notons que Mohamed Nasheed est le premier président démocratiquement élu du pays. Il est revenu à la tête du Parlement après avoir eu quelques problèmes avec la justice de son pays.