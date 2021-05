Le 13 septembre 2020, un citoyen allemand a été arrêté à l’aéroport international Blaise Diagne, alors qu’il tentait d’entrer au Sénégal avec un faux passeport vietnamien. Immédiatement repéré par le système d’information de l’aéroport, il a été interpellé et arrêté. Les investigations avaient montré que le jeune homme de 30 ans, répondant au nom de Auerbacher Marius Falk, était recherché par Interpol en vertu d’un mandat d’arrêt international émis à son encontre par la justice de son pays, l’Allemagne. Dakar vient d’accéder à la demande d’extradition de celui qui en Allemagne était recherché pour « association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste ».

Bonne pêche pour le système de sécurité et d’information au Sénégal

La sûreté de l’aviation en Afrique est une préoccupation majeure depuis plusieurs années, encore plus depuis la crise sanitaire pendante. Dans de nombreux pays africains, la planification est en cours pour améliorer la sécurité des aéroports et les contrôles aux frontières pour le contrôle des passagers et le suivi des mouvements. Un pari gagné pour les systèmes de sécurité implémentés au Sénégal, notamment à l’aéroport Blaise Diagne.

L’aéroport International, avec la collaboration de l’entreprise américaine de conception et de mise en œuvre de systèmes de sécurité de l’aviation civile, Securiport LLC, a entamé depuis plusieurs années, l’intégration dans ses systèmes de sécurités de normes nouvelles et internationales.

Et ce sont ces systèmes de sécurité qui avaient pu à Dakar mettre la main sur Auerbacher Marius Falk quand la Guinée Bissau, la Gambie, le Kenya, la Tanzanie et même l’Afrique du Sud, n’avaient pas réussi à le reconnaitre. Le jeune homme accusé en Allemagne de délits en lien avec le terrorisme pourra donc dans son pays d’origine se défendre des crimes qui lui sont reprochés. Selon la presse sénégalaise , l’homme aurait combattu en Syrie pour Al-Qaïda.