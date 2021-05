Il y a un peu plus d’une semaine, l’unité de néonatologie de l’hôpital Magatte Lo de Linguère était frappée par un incendie. Un drame qui avait fait plusieurs victimes. Tout de suite le chef de l’état, Macky Sall, prenant acte de la tragédie, a initié un ensemble de mesures censées éviter ce genre d’incident à l’avenir. Il a promis en outre, des sanctions exemplaires à toutes les personnes qui de près ou de loin seraient impliquées dans cet incendie. Déjà, le directeur de l’Hôpital, le Dr Abdou Sarr reconnaissant sa part de responsabilité avait démissionné au lendemain seulement du drame. Cette semaine, il était auditionné par les enquêteurs.

Les premières conclusions de l’enquête tombent

Le décès des bébés de l’hôpital de Linguère a évidemment depuis la sortie du chef de l’Etat connu des évolutions notables. Le procureur de la république a donc diligenté avec l’appui du parquet près le Tribunal de Grande Instance de Louga, une enquête en vue « d’élucider les circonstances et les causes du sinistre ayant couté la vie à quatre bébé et occasionné des blessures à deux autres ». Une enquête dont le procureur avait livré les conclusions ce 05 Mai par communiqué de presse.

Dans son communiqué ce Mercredi, le magistrat du Parquet a rapporté que les enquêteurs appuyés dans leur mission par des techniciens de la Société nationale d’électricité du Sénégal (Senelec) avaient découvert diverses preuves qui plaidaient en faveur d’une « imprudence ou même d’actes de négligence de la part de l’agent chargé de la surveillance de la salle et de la Direction de l’Hôpital ». En conséquence, une information judiciaire pour « homicides et blessures involontaires » a été ouvert contre « les nommés Khady Seck, (…) Fatou Sy (…) Abdou Sarr, ex directeur de l’établissement, et X…, des chefs précités ».

Abdou Sarr pointe du doigt « le ministère de tutelle »

Mis en accusation, l’ancien directeur de l’Hôpital, le Dr Abdou Sarr, a lors de son audition, en des propos rapportés par la presse locale, nommément incriminé son ministère de tutelle. Selon le médecin, l’Hôpital aurait été pratiquement laissé pour compte. De fait les actes de négligence qui lui étaient reprochés, n’étaient donc pas de son seul fait. « Depuis 2017, le ministre de tutelle n’a affecté aucun agent à Linguère. Nous nous débrouillions seuls » a déclaré le Dr Abdou Sarr. Cependant le médecin reconnaissant toute la gravité du drame, a révélé en substance que « Ceux qui me critiquent veulent tout simplement des privilèges qu’ils ne méritent pas. Je me suis battu pour que l’hôpital change de visage ».