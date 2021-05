Lundi 3 mai, le fondateur du média Jeune Afrique, Béchir Ben Yahmed, est décédé à l’âge de 93 ans. Il se trouvait au cœur de l’hôpital parisien Lariboisière après avoir contracté le covid-19. En 1956, celui qui a été ministre, lance l’Action avant de, quatre années plus tard, lancer Jeune Afrique.

Il quitte Tunis pour Rome en 1962 avant de rejoindre Paris. L’objectif de Jeune Afrique, à l’époque, était d’accompagner les quelques mouvements d’émancipation des peuples. Dans les années 70-80, le média se veut comme un étendard contre les partis unique avant de prôner l’indépendance économique au cours des années 90. Le média fait ensuite la publicité de l’Afrique dans la mondialisation au cours des deux dernières décennies.

Béchir Ben Yahmed décède des suites du covid-19

L’influence du média était telle, qu’il a été surnommé le « 55e État d’Afrique ». Le groupe opère d’ailleurs sa mue à l’heure du digital, avec la création d’un site internet, l’organisation d’événements ou encore, la création d’une maison d’édition. Depuis la fin des années 2000, ce sont les fils du fondateur, Amir et Marwane, qui géraient le groupe.

Une partie de l’histoire de l’Afrique s’en est allée

Témoin privilégié du mouvement de l’Afrique indépendante, Béchir Ben Yahmed disparaît donc et laisse derrière lui un lourd héritage. Celui d’avoir été le témoin privilégié d’un monde en plein mouvement et d’un continent en quête de reconnaissance et de liberté.