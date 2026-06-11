Bénin : la FCBE salue Wadagni et soutient ses réformes sociales et diplomatiques

Le parti Forces Cauris pour un Bénin Émergent (FCBE) a exprimé, dans un communiqué daté du 10 juin 2026, son soutien aux premières actions du président Romuald Wadagni, investi le 24 mai à Cotonou pour un mandat de sept ans.

La diplomatie régionale au cœur des félicitations

Entre le 1er et le 4 juin 2026, en l’espace de quatre jours, le président Wadagni a visité pas moins de quatre pays ouest-africains. Il s’est d’abord rendu au Nigéria le lundi 1er juin, avant de s’envoler le lendemain vers le Niger et le Burkina Faso, deux pays membres de l’Alliance des États du Sahel (AES). Pour la première fois depuis 2019, un chef d’État béninois foulait ainsi le sol nigérien, pour y rencontrer le général Abdourahamane Tiani, resté inflexible sous la présidence Talon sur la question de la réouverture de la frontière commune.

C’est précisément ces actions que le FCBE salue dans son communiqué, encourageant Wadagni à « poursuivre cette dynamique afin d’obtenir spécialement non seulement l’ouverture des frontières fermées entre le Bénin et le Niger en vue de la relance des échanges commerciaux entre les deux pays, mais aussi en vue de la conjugaison des efforts de nos deux pays face à la montée du terrorisme dans la sous-région. »

Des mesures sociales encouragées à s’élargir

Sur le plan intérieur, le FCBE « salue les mesures sociales prises par le gouvernement du Président Romuald Wadagni dans les secteurs de l’agriculture, la santé et l’éducation » et l’invite « à poursuivre ses efforts afin d’élargir ces mesures à d’autres secteurs vitaux de notre économie pour le bien-être de nos populations. »

Ces décisions font suite à plusieurs annonces concrètes prises lors des premiers Conseils des ministres : notamment le déblocage d’une enveloppe d’un milliard de francs CFA destinée aux hôpitaux publics pour assurer la prise en charge immédiate des urgences sans paiement préalable.

Le FCBE clôt son communiqué en réaffirmant « son appartenance à la Mouvance présidentielle constituée autour du Président Wadagni et son soutien aux actions du gouvernement. » Cette adhésion marque un ralliement politique notable, le parti ayant figuré dans l’opposition sous la présidence de Patrice Talon. Le programme de Wadagni, intitulé « Ensemble, plus loin », est porté par un gouvernement de 25 membres dont sept ont été reconduits de l’équipe sortante.