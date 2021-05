Un sommet sur l’économie africaine s’est ouvert hier lundi 17 mai à Paris en France. Au cours de cette première journée il a été question du Soudan. La deuxième journée qui s’ouvre ce mardi sera consacrée à la question de la relance des économies africaines après la crise de la Covid-19. Une crise qui a donné lieu à la première récession de l’Afrique depuis un quart de siècle. Lionel Zinsou, l’ancien premier ministre béninois était hier lundi sur le plateau de France 24 pour parler de ce sommet. Il y avait également d’autres invités comme Alain Foka , le journaliste de RFI qui intervenait en direct dans l’émission.

L’économiste franco-béninois a notamment opiné sur la question de récession africaine. Une “récession des matières premières” selon ses dires. Pour lui, il s’agit de l’effondrement des cours du pétrole, du cuivre et du fer. Mais ce qui a le plus affecté l’Afrique de son point de vue, c’est “une crise importée, la crise des prix des matières premières”. « Vous prenez un pays comme mien, le Bénin qui n’était pas dépendant des prix d’une matière première minérale (pétrole ou cuivre), est à plus 2% de croissance en 2020 » explique-t-il.

“On a une récession très différenciée”

Dans le même temps, les pays qui ont des économies plus diversifiées, plus agricoles, plus tournées vers les services ont une croissance négative de moins 1%. Donc on a « une récession très différenciée» démontre Lionel Zinsou. Il n’a pas dit que le Bénin avait une économie extraordinaire. En tout cas, pas dans la vidéo postée sur le site internet de France 24.