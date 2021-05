L’opinion nationale et internationale sera édifiée ce 1er mai sur les arrestations en cascade des opposants ces derniers jours. Depuis la période préélectorale, les forces agissantes de l’opposition sont filées, arrêtées dans les rues où à leurs domiciles et déposées en prison sans explications. Mario Mètonou, Procureur spécial près la cour de répression des infractions économiques et du terrorisme se prononce ce 1er mai à ce sujet.

Il s’agira certainement pour le procureur cour de répression des infractions économiques et du terrorisme de confirmer les propos tenus ces derniers jours par certains membres du gouvernement au sujet des différentes arrestations.

En effet, à la veille du scrutin présidentiel ainsi qu’au lendemain du 06 avril, plusieurs manifestations ont germé dans certaines localités du pays. Les opposants ont été par la suite arrêtés comme de vils individus et jetés en prison dans des conditions décriées par leurs avocats. La justice leur reproche d’avoir participé de près ou de loin à des violences électorales et évoque par ailleurs, la thèse de financement du terrorisme.