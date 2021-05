Après l’annonce du premier gouvernement du second mandat du président Patrice Talon, les langues se délient. Si certains ont diversement apprécié l’éviction de l’ancien ministre Orounla, d’autres saluent ou critiquent l’entrée au gouvernement du Parti de Me Adrien Houngbédji.

Mais pendant ce temps, la plupart des ministres ont été maintenus dans le nouveau gouvernement. Occasion pour Modeste Kérékou de remercier le chef de l’état qui lui a renouvelé sa confiance. Il a ainsi publié un communiqué pour l’en remercier.

Message de Modeste Kérékou

Mes remerciements à S.EM Patrice TALON, Président de la République, Chef de l’Etat, Chef du Gouvernement, pour la confiance renouvelée.J’ai conscience de la responsabilité qui est la mienne et mesure l’ampleur des attentes au regard des orientations énoncées par le Président de la République dans son discours d’investiture le dimanche 23 mai 2021.Mon engagement est de ne ménager aucun effort, pour être digne de la confiance de la Haute Autorité, d’agir, chaque jour, avec loyauté, efficacité et détermination pour la réalisation des nobles ambitions du Gouvernement au profit des PME, des artisans et de la promotion de l’Emploi.Ensemble, plus unis, plus forts pour construire notre cher et beau pays le Bénin.