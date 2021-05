Le divorce du richissime couple américain Bill et Melinda Gates n’a pas fini de révéler tous ses secrets. En effet, alors que la presse américaine faisait savoir que la séparation se préparait depuis plusieurs mois, on apprend que Melinda Gates avait rencontré plusieurs avocats spécialisés en matière de divorce, en 2019.

Ils s’étaient plusieurs fois rencontrés

L’information est rapportée par le média américain, Wall Street Journal, qui a ajouté que les avocats de Melinda Gates et cette dernière avaient eu plusieurs échanges téléphoniques en octobre 2019. C’était à ce moment que le journal américain, New York Times, avait indiqué dans un article que Bill Gates et l’homme d’affaire accusé de trafic de mineures, Jeffrey Epstein, s’étaient rencontrés à de nombreuses reprises. Le média américain n’avait pas manqué de faire état d’une proximité entre les deux hommes, puisque Jeffrey Epstein aurait passé presqu’une journée entière dans la maison de Manhattan de Bill Gates.

Bill Gates regrettait d’avoir rencontré Jeffrey Epstein

Cette information avait poussé ce dernier à réagir, en faisant savoir par son porte-parole que ces entrevues avaient pour but de discuter d’œuvres philanthropiques. Celui-ci avait aussi déclaré que Bill Gates regrettait d’avoir rencontré Jeffrey Epstein. Il faut par ailleurs dire que le courant n’est jamais passé entre Melinda Gates et ce dernier, comme l’affirme un ex-employé de la fondation Gates. Dans une interview accordée au Wall Street Journal, il a déclaré qu’au cours d’une rencontre avec son époux et l’homme d’affaires en 2013, Melinda Gates avait exprimé son « inconfort » avec celui-ci. L’année dernière, la décision du divorce avait déjà été prise au point où le couple discutait déjà du partage de leur fortune, toujours d’après le Wall Street Journal.