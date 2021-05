Le conflit israélo-palestinien continue de faire la une de la presse internationale. Les frappes menées par l’Etat hébreu sur des bâtiments abritant des médias palestiniens et étrangers ont amené l’ONG internationale Reporters Sans Frontières (RSF) à réagir. En effet, cette dernière a saisi la Cour Pénale Internationale (CPI), ce dimanche 16 mai 2021, tout en considérant ces frappes comme des « crimes de guerre ».

23 médias locaux et internationaux détruits

L’information a été donnée par un porte-parole de RSF dans une interview accordée à un média français. Dans le document déposé auprès de la CPI, RSF a fait état de plusieurs bâtiments abritant 23 médias locaux et internationaux détruits au cours des raids aériens israéliens. Par ailleurs, il voit dans cet acte une violation flagrante d’un article du statut de Rome. « RSF considère que le ciblage volontaire de médias et la destruction totale et intentionnelle de leurs équipements relèvent du crime de guerre en vertu de l’article 8 du Statut de Rome » a-t-il écrit dans la saisine.

L’armée israélienne a empêché la couverture médiatique d’un conflit

RSF ne s’est pas arrêté là puisqu’il a aussi fait mention des dégâts matériels infligés par l’armée israélienne aux médias ciblés. « L’armée israélienne a non seulement infligé des dégâts matériels très importants à des rédactions dont les journalistes, les équipements et les installations sont des personnes et des biens protégés au titre de la protection due à la population civile. Elle a également entravé la couverture médiatique d’un conflit qui affecte directement et gravement la population civile » a-t-il ajouté.