C’est ce lundi 10 mai 2021 qu’a démarré sur toute l’étendue du territoire national, l’examen du certificat d’aptitude Processionnelle (CAP). Au nombre de 6811, les candidats à l’assaut du premier diplôme professionnel sont répartis dans 16 centres choisis selon les chefs-lieux des départements.

6811 candidats planchent pour l’examen du certificat d’aptitude processionnelle dans quatre options. En effet, selon les données publiées par le ministère des enseignements secondaire, technique et de la formation professionnelle, 5851 candidats composent dans l’option Sciences et Techniques Industriels (STI), 70 planchent pour l’Enseignement Familial et Social (EFS), 830 pour l’hôtellerie Restauration (HR) et 60 pour les Sciences et Techniques des Métiers d’Arts (STMA).

Les données font ressortir une augmentation de 1936 candidats en 2021 comparativement à l’année 2020, d’où un taux d’accroissement de 39, 71%. 16 centres de composition sont retenus à savoir le Lycée Technique de Natitingou, le Lycée Technique Commercial et Industriel de Djougou, le LTCI/ Kandi, le LT/ Ina, le Don Bosco Parakou, le LT de Bohicon, le LTIT/ Djakotomey, le LT/PIT/ Lokossa, le LT/ Ouidah, le LT/ASBA Akassato, le LT-EFS/ Akassato, le LT Coulibaly, le LTP/Kpondéhou, le LTP/ Porto-Novo, le LT/ Pobè et l’Ecole Secondaire des Métiers d’Art (ESMA), Abomey-Calavi.