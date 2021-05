Après avoir sacrifié ce jeudi à la traditionnelle prière de l’Aïd el-Fitr, marquant la fin du mois de ramadan, le président sénégalais Macky Sall a adressé un message à la nation via la chaîne RTS 1. Le président de la République a profité de l’occasion pour inviter à la « désescalade » au Proche-Orient. Alors que le conflit israélo-palestinien a atteint ces derniers jours un niveau très inquiétant, le président sénégalais a souhaité que des négociations se fassent entre les deux adversaires « dans le respect du droit international ».

« C’est le [moment] de prier pour la paix, la paix en Palestine et en Israël. Nous profitons de l’occasion pour lancer un appel à la désescalade, pour que la paix revienne, pour que des discussions saines et sérieuses puissent être engagées entre ces deux communautés dans le respect du droit international », a déclaré Macky Sall. Rappelant que le Sénégal dirige, depuis 1975, le Comité pour l’exercice des droits inaliénables du peuple palestinien, le président a indiqué que « c’est notre devoir de faire cet appel ». « Israël est également un partenaire. Nous l’invitons à tenir compte de la situation et à agir dans le sens de l’apaisement », a ajouté M. Sall.

Urgence d’un retour à la paix

Après s’être entretenu ce jeudi avec le président de l’Autorité palestinienne Mahmoud Abbas, le président Français Emmanuel Macron a également martelé l’urgence d’un retour à la paix entre la Palestine et l’Israël. « À tous, le Président de la République dira l’urgence d’un retour à la paix, d’une relance décisive des négociations nécessaires à l’établissement d’une paix juste et durable entre Israéliens et Palestiniens et la volonté de la France d’y contribuer dans le respect des aspirations légitimes de chacun », a déclaré l’Élysée dans un communiqué.