Il y a un peu plus d’un an déjà, le monde est frappé par la pandémie du coronavirus. A mesure que le temps passe, le nombre de personnes infectées ne cesse de grimper. Des milliers de personnes n’ont malheureusement pas pu venir à bout du virus et sont passées de vie à trépas. Les personnes infectées ne sont pas à vrai dire tirées d’affaire puisque depuis l’apparition du virus, certaines personnes infectées ont été infectées une deuxième fois.

L’histoire de lycéen résidant dans les Hautes-Pyrénées plus précisément à Tarbes révèle un cas très rare. En effet, ce lycéen français a contracté à 3 reprises en moins d’un an le coronavirus. Selon des sources bien introduites qui rapportent les faits, la troisième infection est plus sévère. Infecté récemment, ce dernier arrive difficilement à dormir.

Le lycéen souffre d’une forte fièvre, de courbatures et a perdu le goût. Il a également des maux de tête atroces. Des sources rapportent que le lycéen n’a pas toujours respecté les recommandations et mesures sanitaires. Si on sait que les personnes infectées disposent d’une immunité qui dure quelque temps, il faut dire que le cas d’une 3è infection au coronavirus est un fait très rare.