La République Islamique d’Iran compte apporter une réponse locale à la pandémie relative au nouveau coronavirus. En effet, selon une annonce qui a été faite ce mardi 11 mai, Téhéran a commencé la production du vaccin baptisé COV-Iran Barekat que le pays a développé. A en croire le planning qui a été établi, dans les dix prochains jours, 1 million de doses de ce vaccin seront fournies.

2 à 4 millions de doses en juin

En juin, plusieurs millions de doses seront fournies à en croire les précisions qui ont été apportées par le responsable de fondation en charge de la production. « Nous allons livrer 3 à 4 millions de doses en juin, 10 millions en juillet, 20 millions en août et septembre, nous allons pouvoir livrer 30 millions de doses pour la population », déclare en effet Hojjat Niki Maleki, directeur du département d’information de la Fondation Barekat. Le vaccin dont la production a démarré avait traversé plusieurs étapes avant celle-ci.

Plusieurs essais cliniques

Il s’agit véritablement de trois étapes d’essais cliniques. La toute dernière aura impliqué 20.000 personnes dans les villes de Téhéran, Bouchehr, Chiraz, Karaj, Mashhad et Ispahan selon les précisions apportées par les médias locaux. Rappelons que la République Islamique d’Iran est le pays le plus touché par la pandémie dans la région du Moyen-Orient. Au total, plus de 2,5 millions de cas d’infection au Covid-19 ont été enregistrés. Près de 80 milles décès ont été observés dans le pays.