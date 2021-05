Alors que le pays continue de lutter contre l’épidémie du coronavirus à la croissance la plus rapide au monde, les autorités sanitaires indiennes ont mis en garde contre une infection fongique observée chez certains patients guéris de la maladie qui peut défigurer et tue même dans 50% des cas. La mucormycose, également appelée « Champignon noir », peut endommager les sinus ou les poumons lorsque les spores sont inhalées, a déclaré le Conseil indien de la recherche médicale (ICMR) dans un avis de santé publié dimanche.

Les patients qui prennent des médicaments depuis un certain temps ou qui ont séjourné de manière prolongée à l’Université indienne du sud, sont particulièrement sensibles, a déclaré l’ICMR. L’infection rare mais mortelle peut tuer et mutiler des patients, certaines personnes atteintes du Covid ont perdu la mâchoire supérieure et les yeux après l’avoir contractée, selon les médias locaux. Tous les malades de cette infection ont un point commun, ils ont guéri du Covid-19 peu avant, et souffraient de diabète. Au cours des deux derniers mois, un hôpital de Bombay a déjà recensé 24 cas contre 6 pour toute l’année habituellement.

En Inde avant la pandémie

L’Inde ayant signalé plus de 300.000 nouvelles infections virales au cours des 19 derniers jours consécutifs, les médecins des salles d’urgence constatent une éruption de tels cas, une conséquence involontaire d’une intervention médicale intensive qui comprend parfois des tubes d’oxygène par le nez. Le champignon peut attaquer par les voies respiratoires et était présent en Inde avant la pandémie de Covid, selon le New York Times. Le système de santé indien a été poussé au point de rupture par une deuxième vague de virus qui s’avère plus meurtrière et plus difficile à contrôler que la première.

Mise en garde contre la surutilisation de stéroïdes

Les signes de l’infection fongique comprennent des douleurs et des rougeurs autour des yeux et du nez, un essoufflement, des vomissements sanglants et un état mental altéré, a indiqué l’ICMR. Il a été conseillé aux médecins de surveiller la glycémie des personnes atteintes et d’utiliser de l’eau propre et stérile dans les humidificateurs utilisés pour l’oxygénothérapie. L’ICMR a mis en garde contre la surutilisation de stéroïdes, indiquant qu’ils pourraient aggraver l’infection.