En France le débat sur l’immigration, l’Islamisation et la radicalité qu’elle sous-tend est animé. Un débat ravivé par la polémique autour de la subvention refusée pour la construction de la grande Mosquée Eyyub Sultan de Strasbourg. La décision venue des plus hautes sphères de l’état, avait interdit au conseil communal de la ville de Strasbourg de poursuivre avec les délibérations sur un éventuelle accord de subvention entre la Mairie et l’association musulmane turque Milli Görüs, maître d’ouvrage de la Mosquée. Ce Samedi Patrick Buisson ancien conseiller de Nicolas Sarkozy lançait un appel à ses « amis » de la droite française.

« Vous faites fausse route… »

Ce samedi, Patrick Buisson, était l’invité d’une émission animée par la journaliste Apolline de Malherbe. Une émission au cours de laquelle, le politologue qui a conseillé l’ancien président, Nicolas Sarkozy durant tout son quinquennat de 2007 à 2012, s’exprimait sur le débat qui animait actuellement la classe politique française. « J’aimerais dire à mes amis de droite, il m’en reste beaucoup encore. Ne vous laissez pas enrôler dans une croisade contre l’Islam. Vous faites fausse route ! Ce n’est pas le bon schéma, c’est une erreur, une erreur magistrale que nous paierons. Le problème ce n’est pas tant l’Islam, que l’immigration. Il ne faut pas se tromper dans l’analyse » a lancé Buisson à sa famille politique.

Pour le politologue ceux qui dans la droite française ou qui en France tout court, « font l’analyse inverse, et mette la question de l’Islam avant le problème de l’immigration se trompent. Et ils seront responsables des grands malheurs qui pourraient arriver à la France dans les années à venir ».

Patrick Buisson ira plus loin dans son analyse en précisant qu’en réalité, « L’islam (…) miroir de non insuffisances et de nos démissions (…) nous renvoie l’image de notre déclin et (…) de notre décadence ; c’est ça qui nous est insupportable ». De ce fait donc pour M. Buisson « le problème du vivre ensemble et de la cohabitation ne se pose pas seulement du côté des musulmans, il se pose aussi du côté des français ».