Entre Israël et la Palestine, les tensions sont plus que vives. En effet, le Hamas a confirmé avoir tiré plus de 200 roquettes en direction d’Israël après que des frappes israéliennes aient détruit un immeuble situé au centre même de cette petite enclave. De son côté, l’exécutif israélien a confirmé qu’il allait répliquer sévèrement.

Dans les faits, le Hamas a confirmé qu’il était actuellement en train de tirer sur Tel-Aviv, mais également sur Beersheva, après que l’armée israélienne ait tiré sur un immeuble habité par des civils. Ces tirs ont provoqué la stupeur et la colère de la Palestine, qui a donc décidé de vivement réagir.

Échange de tirs de missiles entre Israël et la Palestine

Dans un communiqué de presse, l’armée israélienne a assuré avoir laissé le temps aux occupants civils de quitter les lieux, expliquant que cet immeuble était utilisé par les forces du renseignement. Les tirs de roquettes et les suspicions israéliennes auront ainsi suffi au gouvernement Netanyahou, pour prendre la décision de cibler la bande de Gaza.

Plusieurs dizaines de personnes ont trouvé la mort

Plusieurs personnes ont trouvé la mort depuis le regain d’intensité des affrontements, il y a quelques jours. Une trentaine de civils palestiniens dont une dizaine d’enfants auraient ainsi été pris pour cible. Les autorités locales font également l’écho de 230 personnes blessées. Du côté israélien, trois personnes sont mortes, pour une dizaine de blessés.