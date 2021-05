Le détroit d’Ormuz est un tirant d’eau long d’environ 154 km et large de 34 km de large à son point le plus étroit, il relie le golfe à la mer d’Oman. Un détroit en plein territoire arabe, limité au sud par Oman et les Émirats arabes unis (EAU) et au Nord par l’Iran. Mais malgré sa petite taille, c’est l’une des routes de navigation les plus importantes du monde, notamment pour le pétrole ; avec un cinquième du pétrole mondial, soit près de 20 millions de barils par jour qui y transitent. Un point stratégique donc pour les USA. Ce Lundi, la marine américaine a dit avoir été obligée de faire des tirs de semonce pour éloigner des vedettes iraniennes.

Téhéran dénonce une « provocation » de la part de la Marine US

Ce lundi le détroit a été le lieu de tensions entre la marine iranienne et la marine américaine. Le détroit à cause de sa position stratégique est une pièce maitresse dans l’approvisionnement en pétrole des USA. Aussi parce que les Nations Unies avaient approuvé la présence de forces militaires dans la région, les USA y avaient déployé pas moins de six bâtiments militaires en plus d’un sous-marin à propulsion nucléaire le ‘’USS Georgia’’. Seulement la République Islamique d’Iran, un des trois pays frontaliers au détroit, elle aussi y était active avec des navires et des vedettes rapides. Une promiscuité que ne pouvaient que créer des étincelles.

Ce Lundi le Porte-parole du Pentagone John Kirby, annonçait que la Marine US dans la zone du détroit avait été dans l’obligation d’envoyer une trentaine de coups de semonce alors qu’un « grand groupe » de navires rapides de la Marine du Corps des gardiens de la révolution islamique iranien effectuait des « manœuvres dangereuses et non professionnelles » à proximité des navires de la marine américaine. Les bateaux se seraient approchés« à grande vitesse » et « à moins de 150 mètres » des navires de l’US Navy.

« Provocation » a répliqué Les gardiens de la révolution iraniens. Dans un communiqué diffusé par les médias, Téhéran avait déclaré qu’ « Il vaudrait mieux que les Américains évitent les comportements non professionnels et ne mettent pas en danger la sécurité du golfe Persique en obéissant aux règles et règlements de la mer ». Des incidents en tous cas qui pouvaient mettre à mal les discussions entre les deux nations en cours à Vienne sur l’accord de 2015.