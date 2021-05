Du 27 au 29 mai prochain, le président français Emmanuel Macron se rendra au Rwanda puis en Afrique du Sud. La première escale de ce voyage à Kigali, d’après l’Élysée est « l’étape finale de la normalisation » des relations entre les deux pays. En prélude à ce déplacement, deux grandes figures de l’opposition rwandaise ont dénoncé dans un communiqué conjoint ce mardi, le silence de Macron sur la question des droits humains dans leur pays. D’après Victoire Ingabire et Bernard Ntaganda, il ne fait plus l’ombre d’aucun doute que « le président Emmanuel Macron ne discute plus des sujets qui fâchent le Front patriotique rwandais (FPR), qui dirige le pays d’une main de fer ».

Macron « n’hésite pas à fustiger publiquement des régimes dictatoriaux mais demeure silencieux devant le règne autoritaire et les violations des droits humains du régime rwandais », ont-ils ajouté. Selon l’opposition rwandaise, le président Emmanuel Macron doit revoir sa manière d’apprécier la gouvernance dans le pays. Pour que sa visite à Kigali soit une réussite, Victoire Ingabire et Bernard Ntaganda ont estimé qu’elle doit remplir certaines conditions. « Dès lors, pour le président Emmanuel Macron, il y a des bons et des mauvais dictateurs. L’opposition interne rwandaise déplore cette politique macroniste et rappelle que cette visite ne peut être un succès pour les peuples français et rwandais que si elle remplit les conditions suivantes : demander une ouverture démocratique au Rwanda; demander le respect des droits humains au Rwanda.»

Un discours marqué d’une « solennité particulière »

Lors de sa visite jeudi au Rawanda pour renouer les relations diplomatiques entre Paris et Kigali qui ont été rompues à cause de l’épineuse question du génocide des Tutsis de 1994, Macron prononcera un discours qui sera marqué d’une « solennité particulière » d’après l’Elysée au mémorial du génocide de Gisozi. Il va se rendre par la suite a à la présidence pour s’entretenir avec son homologue rwandais Paul Kagame.