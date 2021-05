Ce lundi 31 mai 2021, l’agence de presse officielle turque Anadolu a rapporté que des agents turcs ont capturé un neveu du religieux musulman basé aux États-Unis Fethullah Gulen lors d’une opération à l’étranger et l’ont amené en Turquie où il fait face à des poursuites. Selahaddin Gulen, recherché en Turquie pour appartenance à une organisation terroriste, a été Kidnappé lors d’une opération menée par l’agence nationale d’espionnage turque MIT, a rapporté l’agence Anadolu.

Le rapport ne précise pas où il a été arrêté ni quand il a été renvoyé en Turquie. Toutefois, on sait que le neveu de Gulen résidait au Kenya avec son épouse d’après une récente vidéo de cette dernière qui avait annoncé la disparition de son époux. Son cas est le dernier d’une série de rapatriements forcés de personnes affiliées au mouvement de Gulen, auquel le gouvernement turc attribue à une tentative de coup d’État ratée en 2016.

Fethullahist Terror Organization, une organisation terroriste

Gulen, ancien allié du président turc Recep Tayyip Erdogan qui vit désormais en exil en Pennsylvanie, a rejeté les accusations d’implication dans la tentative de coup d’État. La Turquie a désigné son organisation comme un groupe terroriste, qu’elle a baptisé Fethullahist Terror Organization, ou FETO. Le président Erdogan avait annoncé plus tôt en mai qu’un membre éminent du réseau de Gulen avait été capturé, mais n’a pas fourni de détails.

Le 15 juillet 2016, des factions au sein de l’armée turque ont utilisé des chars, des avions de combat et des hélicoptères pour tenter de renverser Erdogan. Des avions de combat ont bombardé le Parlement et d’autres endroits de la capitale turque. Suite à un appel du président, des milliers de personnes étaient descendues dans la rue pour arrêter le coup d’État. Au total, 251 personnes ont été tuées et environ 2.200 blessés ont été enregistrés. Environ 35 comploteurs présumés de coup d’État ont également été tués.