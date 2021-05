Luc Ferry, ancien ministre français de l’éducation s’est fait remarquer dans la presse pour des propos sur son style de vie. En effet, l’homme a fait savoir qu’il ne parvient pas à vivre avec une somme de 4000 euros par mois. C’était sur le plateau de l’émission L’instant de Luxe sur la chaîne de télévision Non Stop People, ce mercredi 05 mai 2021.

Il lui faut davantage pour vivre

Pour lui, les 4000 euros qu’il perçoit à la fin du mois et provenant du conseil économique et social, et de ses retraites de professeur d’université, ne sont plus suffisants. « Les gens me disent, vous vous avez quand même votre retraite de ministre. Mais il n’y a rien du tout. Non seulement on n’a pas de retraite de ministre, mais quand on est ministre, on cotise soi-même, voilà. Donc, j’ai zéro » a-t-il déclaré. Mais quand le présentateur lui a demandé s’il parvenait à s’en sortir avec 3000 euros, sa réponse a été claire. « Évidemment pas » a-t-il répondu, tout en estimant qu’il lui faut davantage pour vivre.

Au cours de son intervention, Luc Ferry a justifié ses propos par le fait que sa situation financière n’est pas des plus confortables. Pour cause, l’éducation de ses deux filles qui lui revient assez chère. « Mes filles sont dans des écoles qui sont extrêmement chères, j’ai notamment une fille qui est à l’école hôtelière de Lausanne et donc j’ai fait un gros, gros emprunt pour payer leurs études, oui » a-t-il fait savoir.