C’est une nouvelle qui pourrait paraître surprenante pour les fans du rappeur français, Davy Ngoma Di Malonda alias « Da Uzi ». En effet, ce dernier a été arrêté par les éléments de la brigade anticriminalité (BAC) et placé en garde à vue, le samedi 15 mai 2021. Au cours d’une perquisition à son domicile, les forces de l’ordre ont trouvé une arme à feu et de la drogue.

Il était arrivé avec une autre personne en voiture

Selon les informations rapportées par le média français Actu17, se sont un peu plus de 4Kg de cannabis qui ont été saisis au domicile de l’artiste. Un peu plus tôt, les policiers avaient été informé du fait qu’il y avait une importante quantité d’argent et de drogue chez ce dernier. Cela les avait donc amenés à contrôler les déplacements qui se faisaient autour de « Da Uzi ». Aux environs de 17h, celui-ci qui arrivait en voiture avec une autre personne a été arrêté par les forces de l’ordre qui ont procédé à une fouille. D’après une source proche de l’enquête, elles ont par la suite découvert que le rappeur avait en sa possession environs 6000 euros en billets de 50. C’est cela qui a conduit les policiers à mener une perquisition au domicile de « Da Uzi ».

Son jugement est programmé pour le 31 mai 2021

Sur les lieux, ils sont tombés sur 350 grammes d’herbes et 3,8 kilos de résine de cannabis. En plus de cela, une arme de poing semi-automatique et deux chargeurs ont été découverts. Tout cela a valu à l’artiste qui a reconnu que l’arme était à lui, une poursuite pour « transport, détention et acquisition de produits stupéfiants, acquisition et détention non autorisées d’armes de catégorie B ». Par ailleurs, son jugement est programmé pour le 31 mai 2021. Pour mémoire, ce n’est pas la première fois que « Da Uzi » est arrêté par la police. En effet, il avait été détenu pour plusieurs affaires différentes.