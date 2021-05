En France, François Hollande critique l’exécutif. En effet, ce dernier a estimé que le pays était en train de se fracturer. Une nation fatiguée et tentée par le repli. De fait, ce dernier a appelé de ses vœux à ce qu’une nouvelle étape de décentralisation du pouvoir soit mise en place afin d’améliorer le fonctionnement du pays.

Selon François Hollande, le pouvoir actuellement en place est effectivement en train de manquer son rendez-vous. Lui qui avait promis plus de territorialité suite aux événements des Gilets Jaunes, ne semble finalement pas prêt à aller dans ce sens. Le Grand Débat semblait pourtant laisser espérer que cela soit le cas.

François Hollande appelle à plus de décentralisation

Pour François Hollande, les prochaines élections, outre l’aspect sécuritaire, seront également importantes à ce point de vue là. Qu’est-ce que les candidats envisagent de faire d’un point de vue des territoires ? Pour l’ancien président socialiste, l’État ne peut plus tout gérer, tout seul. Régions et intercommunalités doivent être invitées à jouer un rôle plus important.

Un pays tendu, craintif et pessimiste

Autre point critique, les conséquences de la crise sanitaire. Avec les événements survenus, le pays s’est renfermé et ne semble plus croire en son destin, en ses capacités. Fatigués, soucieux quant à l’avenir, les citoyens semblent avoir du mal à se projeter, de même que les jeunes qui sont de plus en plus pessimistes.