La polémique suscitée par l’interprétation de l’hymne officiel de l’équipe de France de football par le rappeur français Youssoupha n’aura pas laissé indifférent l’ancien président de l’UEFA. Alors qu’il était de passage sur la chaîne de télévision française LCI, Michel Platini a fait savoir qu’il n’a aucune objection à ce que l’hymne officiel soit exécuté par le rappeur. Pour l’ancien joueur, il ne voit véritablement pas l’importance d’une telle polémique.

“Moi ça ne me choque pas…”

« C’est une ode à l’équipe de France, je ne vois pas où est le problème. On a bien fait chanter l’hymne par Johnny Hallyday qui était belge (rires) ! C’est de la rigolade, il n’y a aucun intérêt, c’est de la com’! », a déclaré Michel Platini. « Les gens peuvent faire leur com’ comme ils veulent. Moi ça ne me choque pas. L’équipe de France est ouverte à tout le monde et tous les Français peuvent jouer en équipe de France, quelle que soit leur origine », a-t-il poursuivi tout en indiquant que ce chapitre « n’aurait même pas dû exister ».

Les critiques du RN

Rappelons que le choix qui avait été effectué sur le rappeur français Youssoupha n’était pas du goût du numéro 2 du Rassemblement National. Alors qu’il était de passage sur FranceInfo jeudi, l’homme politique avait déploré le choix qui avait été effectué sur le rappeur. Il estime «qu’on a cédé aujourd’hui à une partie racaille de la France en choisissant» Youssoupha «pour représenter la France à l’Euro».