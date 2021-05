Une récente étude a démontré qu’il existait sur Terre, six fois plus d’oiseaux que d’hommes. Pour réaliser un tel calcul, les scientifiques se sont basés sur l’intelligence artificielle et le nombre moyen d’espèces connues. L’objectif était alors de définir combien de volatiles il existerait sur Terre. Les pingouins et autres espèces non-volantes ont été prises en compte.

Selon les premières informations de l’Université de Galles du Sud, en Australie, l’IA a été en mesure de couvrir 92% des espèces vivantes. Il semblerait donc qu’il existe, à ce jour, près de 50 milliards d’oiseaux dans le monde, pour 7.8 milliards d’individus. Un chiffre impressionnant, selon Will Cornwell, co-auteur de l’étude, qui rappelle que cette étude est la toute première du genre.

50 milliards d’oiseaux pour 7.8 milliards d’humains

Il semblerait en outre que seules quatre espèces dénombrent plus d’un milliards de représentants, dont l’étourneau sansonnet (1.3 milliards), le goéland à bec cerclé (1.2 milliards) ou encore le moineau (1.6 milliards) et l’hirondelle rustique (1.1 milliards). De l’autre côté, 12% des espèces seraient en danger d’extinction, avec moins de 5.000 représentants.

Un indicateur d’évolution à suivre

Une étude qui permet aujourd’hui d’envisager une analyse plus concrète des animaux en voie d’extinction, ce qui pourrait aider à les préserver. Une analyse comparative est amenée à être répétée de manière assez fréquente, afin de s’assurer de la survie d’une partie de la biodiversité. Si les chiffres venaient à drastiquement diminuer, cela serait une alerte supplémentaire des dangers auxquels nous faisons face.