On le sait, le monde de la cryptomonnaie est particulièrement à la mode. Le bitcoin bat des records et de plus en plus de personnes s’intéressent à ce nouveau moyen de paiement. Récemment, une nouvelle monnaie a suscité le buzz : Internet Computer (IC). Lancée le 10 mai dernier, celle-ci figure d’ores et déjà dans le top 10 des cryptos les plus échangées.

Aujourd’hui, la voilà avec une capitalisation de 45 milliards de dollars. Le projet, annoncé et créé par Dominic Williams, est le fruit de cinq années de travail. En effet, ce dernier a pour objectif de créer un nouvel internet, entièrement décentralisé. Au premier jour des échanges, la valeur a connu une énorme hausse, à 700 dollars l’action, avant de redescendre à 250 pour se stabiliser autour des 340.

Internet Computer, une crypto qui a le vent en poupe

Internet Computer est en fait une toute nouvelle plateforme dont l’objectif est de libérer le monde de sa dépendance vis-à-vis des serveurs décentralisés. L’idée est de réussir à se passer des outils clouds classiques privés, de logiciels et autres base de données. Une manière également de s’affranchir de groupes, comme Facebook et Amazon.

Un projet d’internet décentralisé

Autre point intéressant, Dfinity affirme que son réseau sera en mesure de gérer les données utilisateurs de manière privée et sécurisée. Il pourrait ne pas y avoir besoin de nom d’utilisateur, de mot de passe ou autres clés cryptographiques. Un projet qui intéresse et suscite l’intérêt d’autant que le monde de la cryptomonnaie lui, continue de gagner en intérêt. Pour preuve, la capitalisation s’élève à 2.500 milliards de dollars.