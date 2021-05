En Iran, les forces de l’ordre ont annoncé, ce mardi 4 mai, qu’une enquête venait d’être ouverte autour de la mort d’une diplomate russe. En effet, le corps de cette dernière a été retrouvé au petit matin, au pied d’un immeuble. À ce stade, la thèse de la chute accidentelle semble être privilégiée mais certains points d’ombre restent à éclaircir.

Âgée de 52 ans, cette suissesse était employée à l’ambassade de son pays, à Téhéran. Son corps aurait été retrouvé au bas d’un immeuble situé dans une tour d’habitation de Kamranieh. Elle serait tombée du 17e étage, d’où elle habitait. Une chute à priori accidentelle. Le communiqué de presse de Mojtaba Khalédi, porte-parole du service national des secours, ne dévoile pas plus d’informations.

Une diplomate suisse décède à Téhéran

L’information, elle, a été confirmée par le ministère suisse des Affaires étrangères. Dans un communiqué de presse, il a été avéré qu’une femme employée à Téhéran était morte de manière accidentelle ce mardi. Pour autant, afin de préserver la vie privée de la victime et ses proches, le gouvernement fédéral s’est refusé à plus de commentaires.

Une enquête, actuellement en cours

Les prochaines semaines devraient permettre d’en apprendre un peu plus. S’agissait-il véritablement d’un accident, d’un suicide ? La thèse du meurtre, si elle n’a pas été évoquée, reste également plausible et rien ne sera écarté tant que les autorités iraniennes n’auront pas fourni un rapport complet et transparent à leurs homologues suisses.