Thaïlande : trois Nigérians arrêtés pour escroqueries sentimentales à Pattaya

La police touristique de Pattaya et les enquêteurs de la Région de police provinciale n°2 ont interpellé quatre suspects le 28 avril 2026 dans un hôtel du district de Bang Lamung, province de Chon Buri. Trois ressortissants nigérians — identifiés sous les prénoms de Chibueze, Miracle et John — ainsi qu’une femme thaïlandaise prénommée Patcharin, 41 ans, sont mis en cause dans le cadre d’un réseau transnational d’escroqueries sentimentales opérant depuis la région de Pattaya.

Des comptes bancaires fournis contre commission

Lors de la perquisition de la chambre d’hôtel, les enquêteurs ont saisi 12 téléphones mobiles et 12 livrets bancaires. Patcharin aurait reconnu avoir alimenté le groupe en comptes bancaires, percevant 2 000 bahts par compte fourni, ainsi qu’une commission de 10 % sur les sommes retirées et transférées quotidiennement — le montant journalier le plus élevé déclaré s’établissant à 30 000 bahts. Elle a désigné Chibueze comme son époux.

Le mécanisme repose sur l’utilisation de comptes « mules » : des victimes, approchées sur les réseaux sociaux dans le cadre de relations affectives fictives, étaient incitées à y virer des fonds. Les sommes étaient ensuite retirées en espèces avant d’être acheminées, selon la police, vers des responsables du réseau au Nigeria à des fins de blanchiment.

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Des inculpations sous plusieurs textes

Les quatre suspects font l’objet de poursuites sur le fondement de plusieurs dispositions légales. Ils sont notamment inculpés pour mise à disposition de comptes bancaires et de supports électroniques à des fins criminelles, infraction prévue par la loi thaïlandaise sur la cybercriminalité. Ils répondent également de violations du décret d’urgence de 2023 relatif à l’enregistrement de numéros de téléphone sous des identités tierces, ainsi que d’appartenance à une société secrète en vertu de l’article 209 du Code pénal thaïlandais.

Les suspects et les pièces à conviction ont été conduits au commissariat de Bang Lamung pour l’ouverture de la procédure judiciaire. La police touristique de Pattaya a indiqué que l’enquête serait étendue afin d’identifier les autres membres du réseau, en Thaïlande comme à l’étranger.