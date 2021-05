Les forces armées israéliennes, de même que les forces de police et de sécurité sont en alerte maximale pour cette période sensible du mois de Ramadan. La police aux frontières, notamment celle dans la Cisjordanie occupée, s’attend à des attaques concertées ou individuelles contre les postes frontaliers ou contre les installations israéliennes dans le pays. De fait, ce Vendredi, la police de l’état hébreu a annoncé avoir repoussé une attaques contre « la base des gardes-frontières de Salem ».

Deux terroristes abattus…

Pour le mois sacré musulman du Ramadan, l’armée et la police israélienne, fidèles à un schéma récurrent, ont renforcé leurs troupes et réfléchi à diverses mesures pour contrer d’éventuelles attaques. C’est que la période du mois de ramadan, est un moment régulièrement choisi par les extrémistes musulmans pour lancer des attaques en Cisjordanie et dans la Bande de gaza. En effet, plusieurs moments clés émaillent les deux prochaines semaines.

D’abord dans la nuit de ce samedi à dimanche, doit se tenir la ‘’Grande Nuit du Destin’’ ou ‘’Laylat al-Qadr ‘’; mais aussi le jour de Jérusalem. Ensuite suivra mercredi, ‘’l’Aïd al-Fitr’’ ou la fin du Ramadan. Et le 15 Mai prochain se célèbrera le ‘’jour de la Naksa’’ qui commémore « l’expulsion de 800 000 Palestiniens de leurs terres lors de la création de l’Etat d’Israël ». Ce vendredi donc, la police avait repoussé des « assaillants » qui aurait pris pour cibles « des postes frontières » en Cisjordanie.

La riposte des forces de sécurité israéliennes avait été fatale à deux des trois terroristes qui avaient lancé l’attaque. L’attaque de ce vendredi elle-même s’inscrit dans le cadre de la célébration ce 07 Mai du jour de Qods. Le jour férié instauré par l’Ayatollah Khomeini « pour exprimer son soutien aux Palestiniens contre Israël ». Ce vendredi justement à Téhéran, l’ayatollah Seyyed Ali Khamenei n’a pas manqué de rappeler dans son discours à la communauté musulmane que « la question de la Palestine reste le plus important et le plus grand problème commun du monde musulman ».