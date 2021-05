Le ministre du Tourisme, des arts et de la culture Jean-Michel Abimbola n’est plus membre du Bloc républicain. Et après avoir déposé sa démission vendredi dernier, il s’est expliqué ce samedi 1er mai 2021, pour rassurer ses militants et sans aller dans les détails, sa décision de quitter ce parti dont il est membre fondateur. Pour lui, une page se tourne sur le chemin de son parcours politique, vers le rêve d’un Bénin uni et prospère.

Le ministre Jean-Michel Abimbola dit comprendre que l’information de sa démission du Bloc Républicain (BR) puisse «être perçue pour les uns comme un soulagement, pour certains un étonnement et pour d’autres, une déception, une frustration, voire un sentiment d’abandon ». Il précise que «cette décision s’est imposée à moi comme une impérieuse nécessité pour la concrétisation de nos objectifs aux côtés du Président de la République ». Et il reste persuadé qu’en politique, la ligne droite n’est pas le plus court chemin. L’ancien député Jean-Michel Abimbola est certain qu’avec le concours des femmes et des hommes de bonne volonté, qu’il va continuer d’œuvrer pour que les partis politiques issus de la réforme du système partisan, puissent prendre pleinement conscience de leurs responsabilités et de leur rôle dans l’éducation civique et patriotique du citoyen, ainsi que dans l’édification de la nation béninoise.

Pour rappel, en novembre 2020, le ministre Abimbola avait été suspendu par sa formation politique par Abdoulaye Bio Tchané, secrétaire général national du Bloc Républicain. Ceci après avoir pris connaissance du rapport de la commission d’enquête sur les raisons de la destitution de l’ex-maire d’Adja-Ouèrè, Karamath Fagbohoun.