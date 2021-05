La société spatiale de Jeff Bezos, Blue Origin, prévoit d’envoyer des humains dans l’espace pour la première fois en juillet, et un siège ira au plus offrant. Le vol marquerait le début de Blue Origin, tenant sa promesse d’envoyer des clients payants dans l’espace suborbital, ouvrant ainsi un nouveau marché pour le tourisme spatial. La société a annoncé ce mercredi que son premier vol suborbital avec son vaisseau spatial et sa fusée New Shepard volera le 20 juillet.

Le voyage ne durera qu’une dizaine de minutes au total. Les détails de la mission n’ont pas été publiés. A part les astronautes, la société prévoit de vendre aux enchères un siège au profit de sa fondation, Club for the Future. Du 5 au 19 mai, les offres soumises seront secrètes, mais dès le 19 mai, l’offre deviendra visible « et les participants doivent dépasser l’offre la plus élevée pour continuer dans l’enchère », a indiqué Blue Origin dans un communiqué.

Le 12 juin, la société clôturera le concours par une vente aux enchères en ligne en direct. Le New Shepard de Blue Origin est conçu pour lancer un groupe de six passagers à environ 100 kilomètres au-dessus de la Terre, le point officieux où commence l’espace. La capsule de l’équipage se détache du sommet de la fusée à 75 km de la terre et les passagers feront l’expérience de l’apesanteur tout en regardant la courbure de l’espace.

Un autre concurrent

De là, le booster redescend pour atterrir verticalement et la capsule revient à la surface de la Terre sous des parachutes. Il faut noter que Blue Origin n’est pas la seule entreprise à espérer capitaliser sur le marché des vols suborbitaux vers l’espace. Virgin Galactic de Richard Branson se rapproche également de voler ses premiers clients alors qu’il poursuit une campagne de tests pour préparer son avion spatial.