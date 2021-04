Les USA ont une longue tradition de récompenses et de reconnaissance du mérite. Presque tous les arts ont une récompense suprême et la grande majorité des disciplines sportives, une reconnaissance suprême. Comme le Baseball et le Football américain, le Basketball, érigé en sport national au même titre que les deux premiers, a lui aussi son ‘’Hall of Fame’’. Un panthéon où étaient admis et reconnus comme des icônes, des athlètes qui par leurs prouesses ont marqué la discipline.

Ce Jeudi, la liste des présentateurs du ”Hall of Fame” pour la promotion 2020 a été officiellement révélée. Et c’est la légende du basket américain, Michael Jordan qui a été choisi pour présenter Kobe Bryant, reconnu à titre posthume.

Une reconnaissance à titre posthume

Pour l’entrée au Basketball Hall of Fame, les nominés étaient invités à choisir des gloires déjà au Panthéon pour les présenter. Ces athlètes tels des parrains étaient ceux-là qui au cours de la « cérémonie d’intronisation » devait justifier de l’importance et de tous le crédit qu’on devait accorder aux nouveaux élus.

Le choix du ‘’parrain’’ qui les présenterait était entièrement à la discrétion des nouveaux membres du Temple ou de la famille de ceux qui étaient reconnus à titre posthume. Et la famille de Kobe Bryant avait porté son choix sur Michael Jordan. La promotion 2020 sera consacrée à Springfield, Massachusetts, berceau du basketball, le 15 mai 2021.

Kobe Bryant, reconnu à titre posthume, a été 18 fois ‘’NBA All-Star’’, et 11 fois ‘’All-NBA First Team’’. Cinq fois champion de la NBA avec les Lakers de Los Angeles, Kobe Bryant a marqué le deuxième plus grand nombre de points en un seul match de l’histoire de la NBA, 81 points. Un nombre qui portait le total de ses points durant sa carrière à 33643.

Le quatrième plus grand nombre de points en carrière de la NBA. Avec la ‘’USA Basketball’’ alias la ‘’Dream team’’, l’équipe nationale de basketball américaine, Bryant a aussi remporté une médaille d’or olympique en 2008 et 2012.