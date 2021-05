La superstar de la pop Lady Gaga a parlé de la douleur et du traumatisme persistants d’avoir été agressée sexuellement à l’âge de 19 ans. Elle a révélé qu’elle avait subi un trouble psychotique des années après avoir été laissée enceinte par son violeur présumé dont elle a tu le nom, car elle ne veut « plus jamais avoir affaire à cette personne ». La chanteuse primée aux Grammy Awards, de son vrai nom Stefani Germanotta, a rappelé son expérience déchirante lors d’une apparition émouvante sur le premier épisode de « The Me You Can’t See » une nouvelle série documentaire co-créée par le prince Harry et Oprah Winfrey qui vise à lutter contre la stigmatisation liée à la santé mentale.

Gaga a témoigné en larmes tout en racontant le moment où un producteur anonyme lui a demandé de se déshabiller avant de menacer de brûler ses œuvres. « J’avais 19 ans et je travaillais dans l’entreprise, et un producteur m’a dit: ‘’Enlevez vos vêtements’’ », se souvient-elle. « Et j’ai dit non. Et je suis parti, et ils m’ont dit qu’ils allaient brûler toute ma musique. Et ils ne se sont pas arrêtés. Ils n’ont pas arrêté de me le demander, puis je me suis figé et j’ai juste … je ne me souviens même pas ». Elle a été diagnostiquée avec le TSPT des années plus tard, après être allée à l’hôpital pour des douleurs chroniques. Elle avait rendu public son diagnostic en 2016.

Le chemin vers la guérison est « une lente montée »

« D’abord, j’ai ressenti une douleur intense, puis je suis devenue engourdie. Ensuite, j’ai été malade pendant des semaines », a-t-elle expliqué. « Et j’ai réalisé que c’était la même douleur que j’ai ressentie lorsque la personne qui m’a violée m’a déposé enceinte au coin, chez mes parents, parce que je vomissais et que j’étais malade. Parce que j’avais été abusée, j’étais enfermée loin dans un studio pendant des mois ».

Maintenant âgée de 35 ans, Gaga a déclaré qu’elle apprend tous les moyens pour sortir de la crise. Son chemin vers la guérison est « une lente montée », a-t-elle dit. « Même si j’ai six mois brillants, tout ce qu’il faut, c’est être déclenché une fois pour se sentir mal. Et quand je dis se sentir mal, je veux dire vouloir couper, penser à mourir, me demander si je vais le faire un jour », a confié l’artiste.