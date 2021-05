Un récent audit commandé par Nestlé, le plus grand groupe agro-alimentaire du monde, a démontré que la majeure partie de la production était… Mauvaise pour la santé. Une véritable surprise pour le groupe implanté du côté de Vevey, sur les bords du lac Léman. Le document lui, a été dévoilé par le Financial Times.

En y regardant de plus près, on remarque effectivement que 37% des produits vendus ont une note client supérieure à 3.5/5. Le reste est en dessous du score. Un système mis en place en Australie, qui fonctionne un peu à la manière du nutri-score français. Les confiseries ainsi que les crèmes glacées seraient principalement responsables de cette chute. De l’autre côté, les produits du rayon eau par exemple, obtiennent de très bonnes notes.

Coup dur pour l’image de Nestlé

Chez Nestlé, cette note sonne comme un coup dur. Le groupe a confirmé que avoir amélioré la qualité de ses produits mais que le portefeuille général est relativement vaste et qu’il faudra du temps pour faire en sorte que l’ensemble des produits proposés répondent aux exigences des consommateurs. Ces derniers sont effectivement de plus en plus soucieux d’acheter des produits bons pour la santé, respectueux de l’environnement etc.

Une recherche et développement très active

Certains produits, comme les Chocapic ont vu leur note augmenter, pour passer au nutriscore B. Pour autant, certains comme les KitKat ne pourront jamais espérer atteindre un tel niveau. Des produits mauvais pour la santé, qui représentent toutefois, 25 milliards d’euros de chiffre d’affaires, qui ne peut donc décemment pas se priver d’une telle manne. L’idée ? Proposer un équilibre entre bien-être et plaisir.