France: la gale fait son retour dans des écoles d'Aix-en-Provence

Lundi 4 mai 2026, plusieurs cas de gale ont été signalés dans des écoles de Rognac, près d’Aix-en-Provence, dans les Bouches-du-Rhône. L’information, diffusée par la mairie via Facebook, a ensuite été relayée par les autorités sanitaires locales. Les cas s’enchaînent d’ailleurs puisque hier, le 5 mai, deux nouveaux sujets ont été testés positifs. Face à cette situation sanitaire critique, la commune a annoncé la désinfection des établissements scolaires et de plusieurs sites municipaux.

Ce mercredi 6 mai, il a aussi été annoncé l’annulation de certains transports liés aux activités associatives. Les services municipaux évoquent une mesure de précaution visant à limiter la propagation de cette maladie hautement contagieuse. Les véhicules utilisés pour les déplacements d’enfants seront également traités. Les familles, elles, ont été invitées à suivre leurs enfants et à faire remonter le moindre cas.

Comprendre la gale et sa transmission

La gale est une maladie de peau causée par un parasite microscopique. Ce parasite creuse des galeries sous la peau pour y pondre ses œufs. La contamination se fait principalement par contact direct et prolongé, souvent au-delà de 15 minutes, entre deux individus, dont un malade.

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La transmission peut aussi être indirecte. Elle passe alors par des objets contaminés comme les vêtements, la literie ou certains tissus. Naturellement, les environnements collectifs comme les écoles, favorisent la circulation du parasite. La période d’incubation varie généralement entre une et six semaines, mais peut être plus courte en cas de nouvelle exposition.

Symptômes et prise en charge

Les premiers signes se traduisent par des démangeaisons intenses, souvent accentuées la nuit. Des lésions cutanées peuvent ensuite apparaître notamment au niveau de zones sensibles (entre les doigts, poignets, coudes). La maladie se soigne bien, un simple traitement prescrit par un médecin permet généralement de tuer les microbes. Il faut aussi tout laver et tout nettoyer à la maison.