La République Islamique d’Iran s’est prononcée sur l’affrontement qu’il y a eu ce vendredi entre Palestiniens et forces de l’État hébreu sur l’esplanade des mosquées. Par le canal d’un communiqué du porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Téhéran «condamne l’attaque contre la mosquée Al-Aqsa (…) par le régime militaire qui occupe» Jérusalem. Pour l’Iran, il s’agit d’un « crime de guerre » qui révèle une fois encore au monde ce que l’État hébreu.

«Ce crime de guerre prouve une fois de plus au monde la nature criminelle du régime sioniste illégitime», indique notamment le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères. Ce fut également une occasion pour l’Iran de lancer un appel à l’endroit de l’Organisation des Nations Unies. Le communiqué «appelle les Nations unies et les autres institutions qui lui sont liées à agir (…) pour faire face à ce crime de guerre». Rappelons que plusieurs dizaines de personnes ont été blessées dans cette situation qui s’est déclenchée ce vendredi.

Plus de 175 Palestiniens blessés

Plus de 175 Palestiniens et six policiers israéliens ont été blessés selon le point qui a été fait. Notons que cette situation intervient également après les déclarations du Guide suprême iranien lors de la célébration de la «Journée de Jérusalem» ce vendredi 7 mai. «Israël n’est pas un pays, mais une base terroriste contre la nation palestinienne et les autres nations musulmanes. Combattre ce régime despotique, c’est se battre contre l’oppression et le terrorisme et c’est le devoir de chacun», avait déclaré le guide iranien.