La célèbre actrice marocaine et sénégalaise Halima Gadji, en Avril dernier annonçait son départ de la série à succès ‘’Maitresse d’un homme marié’’. Un départ qui avait fait grand bruit ; de nombreux téléspectateurs et internautes ayant déclaré que l’actrice de 31 ans était l’âme de la série. Mais Gadji était restée ferme sur sa décision et ‘’Marième Dial’’ son nom dans la série, n’était pas apparue pour la saison 3. Seulement, selon les dernières tendances YouTube, la célèbre série de Marodi ne caracole plus en tête des séries les plus regardées, une baisse de régime qu’on pourrait facilement corréler au départ de Halima Gadji.

‘’Maitresse d’un homme marié’’ supplanté

La série de a maison de production sénégalaise Marodi, a assurément été un succès commerciale. Plus de cinq millions de visionnements pour le premier épisode sorti et diffusé sur YouTube et une chaîne sénégalaise en 2019. Depuis la série avait régulièrement tenu le haut du pavé des séries sénégalaises et africaines. Seulement, il y a quelques semaines, l’actrice principale de la série, Halima Gadji annonçait sa sortie de la série et la fin de son contrat avec Marodi.

Les cachets reçus pour sa participation dans la série étaient bien trop insuffisants pour pouvoir vivre décemment, avait expliqué l’actrice alors qu’elle lançait le hashtag en ligne #jevisdemonart, pour revendiquer le droit pour l’artiste de prétendre à ce que ses prestations lui assure une certaine sécurité financière.

La société de production contactée a tout de suite démentie les déclarations de l’artiste, arguant que les émoluments des acteurs depuis une « dizaine d’années » avaient connu des augmentations conséquentes. Serigne Massamba Ndour, directeur de Marodi, avait alors évoqué des « multiplications par 10, voire par 20 » des cachets de ses acteurs. Le fait est que, Halima Gadji était partie et semblait avoir emmené avec elle sa bonne étoile. Puisque, la saison 3 de la série, la première à laquelle Gadji ne participait, quittait le top 5 des séries les plus regardée de YouTube Sénégal pour se retrouver avec le 10 ème épisode de la saison diffusé il y a quelques jours, à la 24 ème place.

Certes, l’épisode avait passé le cap du million de vues, mais “Choix” et “Brigrade des mœurs”, semblent avoir désormais remplacé ‘’Maitresse d’un homme Marié ‘’ dans le cœur des sénégalais. Les deux derniers épisodes de “Choix” occupant respectivement les 1ères et 2eme places, quand ceux de “Brigrade des mœurs” occupaient les 3èeme et 4 ème place des dernières tendances YouTube au Sénégal.