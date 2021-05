Olivier Dubois refait parler de lui. En effet, alors qu’il se trouvait du côté de Gao, au Mali, le 8 avril 2021 dernier, ce dernier a tout simplement été enlevé. Ses ravisseurs feraient parti du GSIM, le Groupe de soutien à l’islam et aux musulmans affilié à al-Qaida au Maghreb islamique (AQMI). Une vidéo dans laquelle il lance un appel aux autorités vient d’être diffusée.

Cette information a été confirmée par un haut responsable en poste au ministère des Affaires étrangères français. Dans cette vidéo, le journaliste appelle les autorités à tout faire afin de lui venir en aide. Assis sous une tente, ce dernier est habillé d’un vêtement traditionnel. Il profite de ce moment pour appeler sa famille mais également ses amis à tout faire, pour aider le gouvernement.

Olivier Dubois, journaliste français, enlevé au Mali

Le ministère français des affaires étrangères lui, a confirmé l’authenticité de la vidéo, affirmant être en étroit contact avec la famille du disparu ainsi qu’avec les autorités maliennes. Des vérifications sont toujours en cours afin de déterminer les circonstances entourant ce drame. Pour autant, il semblerait qu’il ait été piégé.

Un appel lancé aux autorités françaises

Selon Reporters sans Frontière (RSF) et France 24, ce dernier aurait cru à un rendez-vous pour un entretien avec un grand commandant djihadiste de la région. Il sera finalement capturé et sorti de la ville quelques heures plus tard. Depuis, il n’a donné aucun signe de vie. Cette vidéo vient donc confirmer les premières théories au sujet de sa disparition.