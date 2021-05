La situation politique vient de connaître un changement au Mali. En effet, le Premier ministre malien de transition Moctar Ouane a été arrêté par plusieurs soldats, ce lundi 24 mai 2021. Il a lui-même confirmé l’information dans un échange téléphonique avec un média étranger, avant que la ligne ne soit coupée.

Ils ont été conduits au camp de Kati

« Je confirme: des hommes de Goïta sont venus me chercher pour me conduire chez le président qui habite non loin de ma résidence » a-t-il confié, faisant allusion à l’actuel vice-président de la transition, Assimi Goïta. Le président de la transition, Bah N’Daw, a également été arrêté par des soldats maliens. Selon les informations du média Jeune Afrique, ce dernier et Moctar Ouane ont été conduits au camp de Kati, sous escorte militaire.

Notons que ces arrestations soudaines ont lieu quelques instants après l’annonce d’un nouveau gouvernement qui semble susciter la colère de la junte militaire. En effet, celui-ci écarte deux membres importants de l’ancien conseil National pour le salut du peuple (CNSP), qui a réalisé le coup d’Etat contre l’ex-président Ibrahim Boubacar Keita.