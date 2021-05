En Allemagne, plusieurs dizaines d’églises catholiques ont célébré ce lundi 10 mai des mariages homosexuels. Ces célébrations interviennent alors que Rome a réaffirmé il y a quelques mois sa position par rapport au mariage des personnes du même sexe. Les organisateurs de ces célébrations qui sont visiblement opposés à la position de l’Eglise sur le mariage homosexuel, indiquent que les célébrations sont ouvertes « à tous ceux qui s’aiment ».

“L’amour l’emporte”

L’initiative baptisée « l’amour l’emporte » est portée par des prêtres, diacres et volontaires. « Nous élevons notre voix et disons : nous continuerons à soutenir ceux qui s’engagent dans une vie commune et à bénir leur union », ont fait savoir les organisateurs de ces célébrations. Cette initiative intervient après la vague de réactions qui avaient été enregistrées à l’annonce de la position de l’Eglise sur le mariage homosexuel.

Des remous au sein de l’Eglise?

Le drapeau de la communauté des LGBT avait été érigé dans plusieurs églises catholiques à travers le monde en guise de protestation contre cette ligne adoptée par le Vatican. Plusieurs milliers de prêtres ainsi que d’autres laïcs avaient signé une pétition contre la note dans laquelle la Congrégation pour la doctrine de la foi du Vatican indiquait que l’homosexualité « un péché ». La note indiquait également que les couples d’un même sexe ne peuvent pas recevoir le sacrement de mariage.