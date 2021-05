Alors que les combats se poursuivent au Moyen-orient entre Hamas et Tsahal au sujet du statut de Jérusalem, le président russe Vladimir Poutine a sévèrement mis en garde contre toute tentative de section d’un tout petit morceau de la Russie. « Tout le monde veut nous mordre quelque part ou croquer un morceau de notre pays. Mais ceux qui entendent le faire doivent savoir que nous allons leur casser les dents pour qu’ils ne puissent pas mordre. C’est évident, et le développement de nos forces armées le garantit », a affirmé Poutine ce jeudi 20 mai lors d’une réunion du comité d’organisation russe Victoire.

Le président russe en parlant ainsi, compte sur l’efficacité de son armée qui fait partie des meilleures au monde avec un arsenal de guerre de dernière génération. En guise d’exemple, le pays s’est récemment doté d’un planeur hypersonique d’une portée intercontinentale, une arme de stratégique de dernière génération baptisée Avangard. Pour Poutine, bien que son pays soit beaucoup moins grand que certains qui comptent plus d’un milliard d’habitants, il semble déjà assez grand pour d’autres qui cherchent à le « contenir ». Selon lui, les tentatives visant à « contenir » Moscou et qui ont continué même après l’effondrement de l’URSS, montrent que ses détracteurs ont moins besoin d’un pays comme la Russie que de ses citoyens.

Notre potentiel est colossal

« Même depuis que nous avons perdu un tiers de notre potentiel, la Russie semble trop grande pour certains. En effet, notre potentiel est colossal, notre territoire reste le plus vaste du monde. Notre pays compte 146 millions d’habitants, ce n’est pas beaucoup par rapport aux pays où il y a des centaines de millions voir plus d’un milliard de citoyens. Mais cela semble déjà beaucoup pour certains », a ajouté le Président.

Pas de militarisation de l’économie

Pour autant, il n’est pas question pour le président russe de militariser l’économie du pays. Moscou compte diminuer ses dépenses militaires jusqu’à 2,5% du PIB d’ici 2023 contre 3,1% et 2,7% respectivement en 2020 et en 2021. Alors que « les dépenses militaires des États-Unis ont déjà dépassé 770 milliards de dollars », Poutine a notifié que la Russie n’a débloqué que « 3.116 milliards de roubles à la défense nationale » en 2021. « En termes absolus, la Russie se situe plutôt en bas du top 10 » des pays ayant les plus importantes dépenses militaires, a souligné le locataire du Kremlin.