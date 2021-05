Les violences entre manifestants palestiniens et forces de l’ordre israéliens ont amené Amnesty International à réagir. Via un communiqué, ce mardi 11 mai 2021, l’institution a désapprouvé l’usage de la force par l’Etat Hébreux contre des palestiniens qui manifestaient pacifiquement. Selon l’organisation, les mesures prises par Israël contre ces derniers sont « disproportionnées et illégales ».

L’organisation a évoqué plusieurs cas

Les agissements de l’Etat hébreux ont également amené Amnesty International à accuser la police israélienne d’effectuer des « attaques non justifiées contre des manifestants pacifiques ». L’organisation a par ailleurs indiqué que les forces de l’ordre israéliennes ont fait usage de la force sur les manifestants palestiniens durant plusieurs semaines, dans la localité de Jérusalem-Est. Pour illustrer ses propos, Amnesty International évoque plusieurs cas. Parmi ceux-ci, les policiers avaient violemment dispersé un rassemblement de Palestiniens qui étaient venus manifester pacifiquement.

Israël a défendu ses policiers

Au cours de cette manifestation, Amnesty a souligné que des policiers israéliens qui étaient à cheval ont foncé tout droit sur les manifestants, marchant sur un homme qui essayait de s’enfuir. Du côté d’Israël, les agissements des forces de l’ordre sont défendus. Les autorités ont fait savoir que les policiers ripostaient aux « violents émeutiers » en faisant recours aux mesures appropriées.