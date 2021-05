A l’occasion de la célébration de l’an 6 de sa tentative d’enlèvement sous le régime du Président Boni Yayi, l’ancien député et ancien ministre de la défense Candide Azannai réagit au sujet de la sortie médiatique du chef de l’Etat sur Rfi et France 24. Le Président du parti « Restaurer l’Espoir » dit ne pas comprendre les propos tenus par le Président de la République.

Quelques jours après l’entretien accordé aux médias français France 24 et Radio France Internationale, le Président du Parti Restaurer l’Espoir réagit aux propos de Patrice Talon. A en croire l’ancien député reçu sur l’émission l’Eclairage du leader, « aucun président de République, aucun chef d’Etat ne peut parler comme le président Patrice Talon a parlé ».

Selon Candide Azannai, le chef de l’Etat devrait s’organiser et mesurer ses propos. « On se fait entourer de conseillers, on s’organise pour ne pas sortir de soi, ce que l’on appelle la tempérance », a-t-il indiqué avant d’ajouter qu’il y a trop d’amalgame et de l’échappatoire dans ses réponses. « Avant de dire n’importe quel propos qui touchent aux pays voisins, à un autre pays, réfléchissez par sept fois et taisez-vous; ce serait mieux », a suggéré l’ex collaborateur de Patrice Talon.