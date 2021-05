Paul Hounkpè, le chef de file de l’opposition n’en a cure des personnes qui forment le nouveau gouvernement de Patrice Talon. Tout ce qui l’intéresse, ce sont les résultats. « Notre rôle n’est pas de juger ce que le président trouve opportun à faire en termes de nomination, mais nous voulons les attendre surtout sur les résultats » a déclaré l’opposant récemment interrogé par la radio nationale sur la composition de la nouvelle équipe gouvernementale.

Améliorer les conditions de vie des Béninois

Les résultats dont parle Paul Hounkpè, sont entre autres, “les réalisations et l’amélioration des conditions de vie des Béninois et surtout des travailleurs qui sont des maillons essentiels de redistribution de la richesse”. C’est en tout cas, ce que souhaitent les membres de son parti, fait-il savoir. Le chef de file de l’opposition refuse donc de juger des « compétences, des capacités, (et) de l’ambiance politique autour du président ».

« Ce n’est pas notre rôle » réitère le Secrétaire exécutif national des FCBE. Il rappelle par ailleurs au chef de l’Etat sa promesse du dimanche dernier à Porto-Novo. « Nous aurons à tenir compte des promesses faites par le chef de l’Etat au cours de son investiture», a prévenu l’opposant. En effet, Patrice Talon avait déclaré que son deuxième mandat sera hautement social.