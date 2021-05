En France, la situation sanitaire liée au covid semble s’améliorer. En effet, ce sont près de 24 millions de personnes qui ont été vaccinées, pour un taux de tests positifs, en chute libre. Un véritable motif d’espoir pour le président de la République, Emmanuel Macron, qui espère que cette bonne passe, dure.

Selon lui, la France dispose de toutes les capacités pour bien repartir de l’avant. Vision et énergie collective, le chef de l’État se pose en rassembleur pour le média Zadig, affirmant que le pays était capable de se relever, de regarder au loin et d’avancer. Une nouvelle épreuve pour la France, mais également pour le reste du monde.

Emmanuel Macron, confiant pour l’avenir

À ce titre, le président Macron estime que la pandémie est bien la métaphore de l’époque actuelle dans laquelle nous vivons, entre peurs, jacqueries et maladies. Une époque également survenue à la fin du Moyen-Âge qui a permis d’entrer dans celle de la Renaissance, un phénomène cyclique donc, qui appelle à de grandes choses, de grands bouleversements.

La France, prête à se relever ?

De nombreuses questions restent toutefois sans réponse. Aujourd’hui, si le pays souhaite avancer, le rapport à la religion, à l’État et les capacités à se projeter vont devoir être débattues, mises sur la table, sans quoi il apparaît clair que les dissensions et les critiques ne cesseront pas. Un défi de taille, à un an seulement des présidentielles.