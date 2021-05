Premier pays à avoir enregistré le premier vaccin Covid-19, Spoutnik V, et désormais trois dont le dernier Sputnik Light injectable en une seule dose, les autorités russes ne manquent aucune occasion pour vanter cette prouesse. Lors d’une visioconférence jeudi avec la vice-première ministre russe Tatyana Golikova, le président Vladimir Poutine a comparé l’efficacité des vaccins développé par son pays au Kalachnikov.

Cité par Interfax, une agence de presse russe indépendante, Poutine affirmait que les vaccins russes « sont très modernes et sans aucun doute les plus fiables et les plus sûrs aujourd’hui ». « Comme l’a dit un expert européen, ils sont fiables en tant que fusil d’assaut Kalachnikov. Je pense qu’il a certainement raison », a ajouté le président. Le fusil Kalachnikov, également connu sous le nom d’AK-47, a été développé en Union soviétique au lendemain de la Seconde Guerre mondiale et reste l’un des fusils les plus largement utilisés dans le monde en raison de sa fiabilité dans des conditions difficiles, ainsi que de sa relative faibles coûts de production.

Une concurrence agressive

Les remarques de Poutine viennent après que le vaccin de Moderna a été nommé le meilleur au monde, en battant des concurrents comme Spoutnik V de la Russie et de Pfizer-BionTech, à l’assemblée annuelle mondiale des vaccins jeudi. « Je comprends que les marchés mondiaux ont décidé de soutenir le vaccin américain Moderna, qui est en concurrence agressive avec une autre société américano-européenne Pfizer », a déclaré Poutine aux côtés d’Alexander Gintsburg, qui dirige la riposte nationale au coronavirus. Le président a suggéré qu’il était trop tôt pour dire quel vaccin était le meilleur au monde.

“Ce ne sera clair que 10 ans après”

L’agence de presse TASS, dirigée par l’État, a cité Poutine en disant : « Ce sera le cas, ce ne sera clair que 10 ans après l’application et l’analyse des résultats ». Jeudi, la Russie a également autorisé l’utilisation d’un vaccin à dose unique, Spoutnik Light, selon le fonds souverain du pays. Le Fonds d’investissement direct russe (RDIF) a déclaré que le vaccin allégé a un taux d’efficacité de 79,4% et coûterait moins de 10 dollars la dose.