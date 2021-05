Il est l’un des plus grands artistes du Bénin. Rabby Slo avait, un temps, mis en pause sa carrière au grand dam de ses fans. Mais il est définitivement de retour avec ce que l’on peut déjà considérer comme un tube dans l’ère du temps. Un savant mélange de sonorités avec le talent qu’on lui connait. LNT s’est rapprochée de l’artiste qui vit entre deux continents pour parler de ses projets, ses ambitions et les raisons de son absence.

LNT : Rabby Slo, Bonjour, vous n’êtes plus à présenter pour les mélomanes béninois, mais pouvez-vous tout de même nous en dire un peu plus sur qui se cache derrière l’artiste

Derrière l’artiste, vous avez Wilfrid Houwanou, mon père est boulanger, ma mère ménagère, j’ai une dizaine de frères et sœurs. Niveau d’études, Bac + un degré en marketing et communication aux États Unis .

Vous aviez une carrière phénoménale avec de nombreux tubes (FIFA, Ferme pas -ko ko ko-.. pour ne citer que ceux-là). Puis un beau matin, vous avez complètement disparu des radars avant de faire un comeback il y a quelques années. Vous avez décidé d’immigrer aux USA, c’est bien ça, si ce n’est pas indiscret, pourquoi avoir renoncé à continuer malgré vos projets personnels dans un premier temps ?

Malgré une enfance très difficile, le succès a quand même très tôt frappé à ma porte ce qui m’a volé mon adolescence et m’a beaucoup amené ou plutôt créé d’ennemis qui voulaient ma chute à tout prix. Je ne savais pas dans le temps que le succès ne vient jamais seul. Je n’avais pas la paix du cœur et étais fatigué de toutes les luttes spirituelles à faire, j’étais aussi ignorant de ce qu’il faut plus qu’une bonne musique pour faire une bonne carrière,et garder ce processus de pensée ou ce système de croyance appelé état d’esprit de réussite. Rappelez-vous j’étais le plus jeune artiste Béninois dans le temps.

Nous avons une bonne nouvelle pour les lecteurs, Rabby Slo est définitivement de retour, avec pour nous un hit que nous apprécions particulièrement « Ton Fantôme Continue à saigner ». Pouvez-vous nous en dire plus sur ce morceau, et pourquoi avoir finalement écouté l’appel de vos fans (pour votre retour) ?

La musique est l’une de nos passerelles les plus puissantes pour se connecter à notre nature spirituelle, notre source divine , l’invisible, ainsi qu’à l’univers qui nous entoure et aux autres êtres divins qui l’habitent avec nous. Sans la musique je ne durerai pas sur la terre des humains et aussi l’effet que les chansons comme Mahu Mahu – Gbêto -Djogbé etc…pour ne citer que ceux là, continue à faire sur le peuple béninois jusqu’à présent, me certifie pourquoi ma traversée terrestre est une œuvre Divine . Ton fantôme continue à saigner est une signature de l’Afro tchink Music qui est désormais la musique urbaine béninoise qui représentera très dignement notre pays dans le monde entier.

Dans ce morceau, on peut noter une sorte de mélange d’afrobeat et de musique béninoise, qui sont les artistes qui vous ont le plus inspiré dans l’univers musical africain de ces dernières années

Mes inspirations sont Alopkon, Tohon et mes anciennes musiques. Quand j’avais sorti ferme pas kokoko, le Nigeria n’avait pas encore Afrobeat à part celui de Fela kuti. On verra qui a copié qui. Le temps le dira. Je faisais déjà la musique qu’ils font maintenant avant que ne naisse la plus grande star nigériane. Vous n’avez qu’à écouter ferme pas pour comprendre. C’est pour vous dire que j’ai pas mélangé ou ne me suis pas inspiré de l’« afrobeat » . Je vous demande de tout simplement comparer ton fantôme continue à saigner à ferme pas kokoko et vous verrez bien que c’est juste ferme pas à la version 2021.

Un album est-il en cours ?

oui un album purement Afro tchink Musique is loading et va tout changer musicalement

Avez-vous des surprises en vue pour les fans du Bénin ? Un prochain retour définitif au pays ?

Oui beaucoup de surprises, retour au bercail, nouvel album,un grand concert bientôt,une base au pays pour les aller et retours afin d’aider la classe civile et culturelle de mon beau pays le Bénin.

Que pensez-vous de la scène musicale actuelle au Bénin ?

Elle est remplie de beaucoup de talents et je suis vraiment fier de tous ces jeunes. C’est le tour du Bénin de s’imposer musicalement en Afrique et dans le monde à travers maintenant la naissance d une musique urbaine Béninoise Afro Tchink Music.

Depuis votre départ du pays, la musique africaine a beaucoup évolué. Pensez-vous que la musique béninoise peut un jour surpasser la musique ivoirienne ou congolaise, ou même faire mieux que les nigérians ?

Je suis 200% sûr. C’est pourquoi on a maintenant le mouvement Afro Tchink qui a commencé avec le nouveau single. Voyez-vous tous les pays africains qui ont imposé leur musique ont un concept musical autour duquel tout le monde opére je vous donne des exemples: Afrobeat, coupé décalé, makossa, rumba etc… c’est ce qu’on a commencé avec Afro tchink music movement. Je vous rassure que c’est le tour de notre pays le Bénin.

Rabby Slo, même si cela ne vous concerne pas directement, comment va votre frère du groupe Afafa ?

Mon frère Afafa va très Bien son retour sur scène est prévu pour l’année prochaine et ça va être très fort.

Pour finir, un message pour vos fans ? Où peuvent-ils se procurer votre musique ? Comment avoir de vos nouvelles plus régulièrement ?

Pour mes Fans je dis profondément merci pour avoir toujours réservé une place pour moi dans vos cœurs, vous ne serez pas déçus. La belle aventure commence pour la gloire de la musique et du peuple Beninois. Je vous adore. Prenez bien soin de vous. Gardez toujours espoir car c’est dans l’ espoir que se trouve la promesse de demain. Soyez forts restez toujours forts. Je vous adore à bientôt.

LNT : Rabby Slo, Merci pour cet entretien !

Merci infiniment à vous pour tout ce que vous faites pour la culture Béninoise.