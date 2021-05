En marge d’une réunion ministérielle du Conseil de l’Arctique à Reykjavik mercredi, les principaux diplomates russes et américains, Sergueï Lavrov et Antony Blinken ont eu leur première réunion dans un contexte diplomatique très tendu. Les pourparlers ont duré près de deux heures. Le vice-président du Conseil de la Fédération de Russie (la chambre haute du parlement), Konstantin Kosachev, a évalué positivement ce premier entretien face à face entre les deux diplomates, notant que leur meilleur aboutissement serait de reprendre la majorité des formats précédents.

« Nous garderons un œil sur l’évolution des événements, comme on dit dans les médias. Le meilleur résultat serait de reprendre l’essentiel des formats de négociation précédents et d’éliminer les questions les plus flagrantes, parmi lesquelles le travail des deux missions diplomatiques », a écrit le sénateur sur sa page Facebook. « J’ai aimé l’optimisme prudent de notre ministre des Affaires étrangères après les pourparlers. Étant donné que, traditionnellement, Sergey Viktorovich [Lavrov] fournit une évaluation réaliste, c’est un signe plutôt bon », a noté Kosachev.

La situation actuelle est une anomalie

D’après le sénateur, « la reconnaissance que la situation actuelle est une anomalie et que ce gâchis doit être nettoyé est un bon point de départ ». « Il est clair que les parties voient les raisons et les solutions différemment, mais c’est pourquoi il y a un dialogue pour résumer les approches à un dénominateur commun ». Après avoir souligné leurs différences, les parties ont tenté de mettre en évidence des sujets sur lesquels elles pourraient travailler ensemble, à savoir le programme nucléaire iranien, l’Afghanistan et le désarmement, a déclaré le sénateur.

La situation dépend largement du leader américain

Les parties ont mis en lumière des questions sur lesquelles elles pourraient poursuivre une coopération active, notamment « la pandémie, le climat, la péninsule coréenne et les conflits régionaux ». « Maintenant, la balle est dans le camp des présidents et c’est certainement un moment clé. Je dirais que la situation dépend largement du leader américain parce que nos positions, comme on dit, sont sur la table et nous l’avons toujours clairement déclaré. Mais il ne faut certainement pas qu’une partie remplisse les ordres de l’autre, ce ne devrait être que sur un pied d’égalité et avec une compréhension des intérêts mutuels », a souligné Konstantin Kosachev.