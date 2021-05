La Commission électorale nationale autonome (Céna) est en pleine restructuration. Les organes de l’institution ne seront plus les mêmes, comme l’explique Georges Otchéré au micro de radio-Bénin. En effet, il y avait deux organes qui géraient la Céna ; ce « qu’on appelait l’Assemblée plénière et le secrétariat exécutif ». Cette configuration a été changée, explique le Directeur des études et de la formation à la Céna. Désormais, « on n’aura un conseil électoral qui fonctionne comme le conseil d’administration de la Céna ».

Ce conseil est composé de cinq membres, qui viennent d’horizon divers. La majorité parlementaire désigne un membre et la minorité un membre. L’opposition également a droit à un siège, le président de la République un siège et les magistrats un siège. Les 5 membres du Conseil électoral, après avoir prêté serment, se réuniront pour élire un président et un rapporteur. C’est le président en question qui représente la Céna.

Il fait aussi office de président de l’institution, explique Georges Otchéré. En dehors du Conseil électoral, « le bras opérationnel de la Céna porte désormais le nom de direction générale des élections avec à sa tête un directeur général des élections assisté de quatre directeurs techniques. Et c’est le Directeur Général des Elections qui est l’ordonnateur du budget. Cela, pour réduire la part dans le fonctionnement de l’institution » a-t-il clarifié