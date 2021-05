Il y a encore quelques jours, les tensions entre Israël et le Hamas étaient vives. En effet, les deux blocs se faisaient face et de nombreuses peurs se sont déclarés, notamment en France ou le ministre des Affaires étrangères a estimé qu’il existait des risques d’apartheid. De quoi susciter l’indignation du gouvernement israélien.

Il y a quelques jours, Jean-Yves Le Drian était l’invité de RTL. Pour l’occasion, ce dernier est effectivement revenu sur le conflit israélo-palestinien, estimant qu’il s’agissait là d’une preuve de la grande fragilité de la région. Un conflit qui a pris une nouvelle tournure avec des affrontements observés entre les communautés.

Le Drian évoque des risques d’apartheid

De fait, ce dernier a tenu à alerter contre les risques d’un nouvel apartheid entre les personnes de confession juive et de confession musulmane. Il a ainsi appelé l’ensemble des blocs concernés à réagir et à l’Europe, d’assumer sa position et ses vues dans la région, à faire bloc et à jouer les entremetteurs afin de pacifier la région.

Israël convoque l’ambassadeur français

Des propos qualifiés d’inacceptables par le gouvernement israélien qui n’a pas tardé à réagir. En effet, l’exécutif a invité l’ambassadeur français en Israël à venir s’expliquer sur les propos du ministre afin de faire le point. Le gouvernement a également invité ses « amis » à ne pas aller dans le sens de ces paroles afin de ne pas envenimer les tensions.